Искусственный интеллект обыграл команду людей в Quake III Arena

Лондон, , 12:03 — REGNUM Система искусственного интеллекта, разработанная специалистами компании DeppMind (входит в Google) обыграла команду людей в 3D-шутере Quake III Arena. Статья с описанием технологии опубликована в журнале Science.

Компания DeepMind, специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, была создана в 2010 году. Она получила известность в 2016 году, когда представила программу AlphaGo, которой впервые удалось обыграть профессионального игрока в настольную игру го. Также программам DeepMind удалось справиться и с игроками в видеоигры в жанре стратегии в реальном времени. Так, в январе 2019 года программа AlphaStar обыграла профессиональных игроков в StarCraft II.

Следующим шагом стало создание программы, способной справиться с командой людей в 3D-шутере. Для создания этой программы использовался способ машинного обучения, называемый «обучение с подкреплением». Интеллектуальные агенты приняли участие в 450 тысячах игр, изучив стратегии, применяемые людьми.

Особенностью новой программы стало не только то, что действие было перенесено в 3D-пространство. Также игра проводилась в многопользовательском режиме, двум автономным агентам необходимо было успешно взаимодействовать для противостояния команде из двух человек. В итоге разработчикам удалось создать программу, которая успешно справлялась с людьми, несмотря на то, что реакция автономных агентов была замедлена до уровня человека.

Эксперты считают, что успех технологий искусственного интеллекта в видеоиграх будет способствовать развитию автоматизированных систем, которые найдут применение в различных сферах человеческой деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале эксперты Всемирной организации интеллектуальной собственности представили доклад, согласно которому с момента появления первых разработок в области искусственного интеллекта до настоящего времени было опубликовано более 1,6 млн научных работ по этой теме и зарегистрировано более 340 тысяч патентных заявок в этой области.

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