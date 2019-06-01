Суббота, 1 Июня 2019 года
12:03:38 МСК

Искусственный интеллект обыграл команду людей в Quake III Arena

Техника

Ранее системам искусственного интеллекта DeppMind удалось справиться с профессиональными игроками в настольную игру го и видеоигры Starcraft II

Лондон, 1 июня 2019, 12:03 — REGNUM  Система искусственного интеллекта, разработанная специалистами компании DeppMind (входит в Google) обыграла команду людей в 3D-шутере Quake III Arena. Статья с описанием технологии опубликована в журнале Science.

Компания DeepMind, специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, была создана в 2010 году. Она получила известность в 2016 году, когда представила программу AlphaGo, которой впервые удалось обыграть профессионального игрока в настольную игру го. Также программам DeepMind удалось справиться и с игроками в видеоигры в жанре стратегии в реальном времени. Так, в январе 2019 года программа AlphaStar обыграла профессиональных игроков в StarCraft II.

Следующим шагом стало создание программы, способной справиться с командой людей в 3D-шутере. Для создания этой программы использовался способ машинного обучения, называемый «обучение с подкреплением». Интеллектуальные агенты приняли участие в 450 тысячах игр, изучив стратегии, применяемые людьми.

Особенностью новой программы стало не только то, что действие было перенесено в 3D-пространство. Также игра проводилась в многопользовательском режиме, двум автономным агентам необходимо было успешно взаимодействовать для противостояния команде из двух человек. В итоге разработчикам удалось создать программу, которая успешно справлялась с людьми, несмотря на то, что реакция автономных агентов была замедлена до уровня человека.

Эксперты считают, что успех технологий искусственного интеллекта в видеоиграх будет способствовать развитию автоматизированных систем, которые найдут применение в различных сферах человеческой деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале эксперты Всемирной организации интеллектуальной собственности представили доклад, согласно которому с момента появления первых разработок в области искусственного интеллекта до настоящего времени было опубликовано более 1,6 млн научных работ по этой теме и зарегистрировано более 340 тысяч патентных заявок в этой области.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты ООН назвали лидеров в области технологий искусственного интеллекта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Искусственный интеллект
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить