Роскачество оценило безопасность детских мобильных приложений

Москва, , 08:55 — REGNUM Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) опубликовала исследование, посвященное детским мобильным развивающим приложениям. Оно было выложено 3 июня на сайте организации.

Эксперты оценивали программы по 11 критериям, главным из которых был критерий безопасности. Наилучший результат в этом направлении показало приложение «Буковки: учимся читать весело!» (5 баллов), второе место заняла программа «Читания. Учимся читать!» (4,76 балла).

Все остальные исследуемые приложения также получили довольно высокие баллы (4,1—4,2). Роскачество отметило, что во время исследования эксперты организации не выявили некачественных или небезопасных приложений.

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Ранее Роскачество провело исследование, посвящённое молочным продуктам, представленным в российских магазинах. Эксперты выяснили, что из 535 товаров 472 относились к 100%-й молочной продукции, не содержащий заменителей молочного жира.

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