Skoda представила новый пикап Mountiaq

Млада-Болеслав, Чехия, , 11:28 — REGNUM Чешская компания Skoda представила новый двухдверный пикап Skoda Mountiaq, который получился в результате рестайлинга кроссовера Kodiaq. Изображение автомобиля размещено на сайте Autonews.ru.

Прототип машины разработали 35 студентов дизайн-школы чешского бренда.

Новинка имеет совершенно новый спортивный кузов оранжевого цвета. С правой стороны у пикапа установлен большой воздухозаборник. Кроме того, автопроизводители оснастили модель дополнительной защитой кузова, лебедкой и 17-дюймовыми колесными дисками Rockstar II с покрышками для бездорожья.

В салоне автомобиля имеется мультимедийная система Columbus и специальные рации.

Под капотом пикапа бензиновый мотор на 2,0 литра. Его максимальная мощность составляет 190 л. с.

Читайте также: Skoda представила вседорожник Superb Scout в Братиславе