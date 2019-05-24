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Skoda представила вседорожник Superb Scout в Братиславе

Техника

На чемпионате мира по хоккею

Skoda представила вседорожник Superb Scout в Братиславе
Иллюстрация: Skoda-storyboard
Superb Scout

Братислава, 24 мая 2019, 09:05 — REGNUM  Чешская автокомпания Skoda в рамках чемпионата мира по хоккею IIHF в Братиславе представила универсал повышенной проходимости Skoda Scout. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Сообщается, что авто укомплектовано 18-дюймовыми литыми дисками Braga. Superb Scout получил пакет Rough Road с дополнительным дорожным просветом 15 мм, который входит в стандартную комплектацию и обеспечивает защиту днища двигателя и шасси при движении по неровной поверхности.

Салон авто отличается особым внешний вид SCOUT. У внедорожника также появилась новая металлическая отделка Tangerine Orange.

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