Skoda представила вседорожник Superb Scout в Братиславе

Братислава, , 09:05 — REGNUM Чешская автокомпания Skoda в рамках чемпионата мира по хоккею IIHF в Братиславе представила универсал повышенной проходимости Skoda Scout. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Сообщается, что авто укомплектовано 18-дюймовыми литыми дисками Braga. Superb Scout получил пакет Rough Road с дополнительным дорожным просветом 15 мм, который входит в стандартную комплектацию и обеспечивает защиту днища двигателя и шасси при движении по неровной поверхности.

Салон авто отличается особым внешний вид SCOUT. У внедорожника также появилась новая металлическая отделка Tangerine Orange.

Читайте также: Skoda опубликовала изображение первого серийного электрокара