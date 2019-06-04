«Зенит-М»: в России стартовали продажи новой фотокамеры известного бренда

Москва, , 13:57 — REGNUM Компания «Швабе», являющаяся частью «Ростеха», сегодня, 4 июня начала продавать в России беззеркальную цифровую фотокамеру «Зенит-М». Фотоаппарат позиционируется как устройство, являющееся дальнейшим развитием известного бренда.

Глава Красногорского завода имени С. А. Зверева, (предприятие входит в группу компаний «Швабе») Вадим Калюгин заявил в интервью РИА Новости, что для компании трудно переоценить значение произошедшего. По его мнению, речь идёт не просто о начале продаж фотокамеры, а о «принципиально новом витке в истории всего бренда».

В компании уверены, что «Зенит-М» найдёт своего покупателя не только в России, но и за рубежом. Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко сообщил, что ещё до начала серийных поставок в компанию поступило множество заявок на предзаказы фотоаппарата.

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Напомним, «Зенит-М» является совместным проектом Ростеха» и компании Leica. Он оборудован 24-Мп матрицей, литий-ионным аккумулятором ёмкостью 1800 мАч, масса самой камеры составляет 680 г. В комплекте к ней идет сменный объектив Zenitar 35 mm f/1,0.

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