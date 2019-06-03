Apple представила обновленное ПО для своих гаджетов

Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple представила новое программное обеспечение для своих гаджетов — iOS 13, watchOS 6 и мобильная платформа для планшетов — iPadOS. Новинки были показаны на конференции для разработчиков WWDC.

Новая операционная система iOS 13 получила долгожданную темную тему в темных тонах, а также большое количество не очень заметных, но как утверждают разработчики важных или приятных нововведений. Анонсировано, что данная операционная система будет работать заметно быстрее. Нововведения коснулись и приложений, которые теперь будут занимать меньше места в памяти, так и обновлений для них.

Темный режим iOS 13 получил практически все системные и фирменные приложения Apple, включая клавиатуру. При этом клаиватура поддерживает режим ввода текста свайпом.

Теперь пользователи могут авторизоваться в интернете по Apple ID, что позволит скрывать свой электронный адрес и тем самым обезопасить его от спама. Речь идет о своего рода замене «Войти с Google» или «Войти с Facebook».

Обновления затронули приложения «Фото» и приложение для прослушивания музыки, а также голосовой помощник Siri.