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Apple представила обновленное ПО для своих гаджетов

Техника

Есть и «темная» iOS 13

Apple представила обновленное ПО для своих гаджетов
Fernando Coelho
Apple

Вашингтон, 3 июня 2019, 23:13 — REGNUM  Американская технологическая корпорация Apple представила новое программное обеспечение для своих гаджетов — iOS 13, watchOS 6 и мобильная платформа для планшетов — iPadOS. Новинки были показаны на конференции для разработчиков WWDC.

Новая операционная система iOS 13 получила долгожданную темную тему в темных тонах, а также большое количество не очень заметных, но как утверждают разработчики важных или приятных нововведений. Анонсировано, что данная операционная система будет работать заметно быстрее. Нововведения коснулись и приложений, которые теперь будут занимать меньше места в памяти, так и обновлений для них.

Темный режим iOS 13 получил практически все системные и фирменные приложения Apple, включая клавиатуру. При этом клаиватура поддерживает режим ввода текста свайпом.

Теперь пользователи могут авторизоваться в интернете по Apple ID, что позволит скрывать свой электронный адрес и тем самым обезопасить его от спама. Речь идет о своего рода замене «Войти с Google» или «Войти с Facebook».

Обновления затронули приложения «Фото» и приложение для прослушивания музыки, а также голосовой помощник Siri.

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