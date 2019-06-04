На форуме «Армия-2019» представят робототехнический комплекс «Паладин»

Москва, , 07:51 — REGNUM Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) «Сигнал» (входит в «Ростех») представит на форуме «Армия — 2019» робототехнический комплекс «Паладин», соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«Страхование действует в отношении следующих выставочных экспонатов: робототехнический комплекс «Паладин» с необитаемым отделением «Драгун» на базе шасси БМП-3», — следует из договора на страхование рисков, которые связаны с участием в выставочных мероприятиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, форум «Армия — 2019» будет проходить с 25 по 30 июня на трех площадках: в подмосковном парке «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Ранее сообщалось, что Воздушно-десантные войска РФ покажут на форуме ряд технических новинок, в том числе парашютный и стрелковый виртуальные тренажеры, а также наземный робот-грузовик «Марс».

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