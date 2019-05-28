Робот-грузовик и виртуальные тренажеры. ВДВ готовятся к «Армии-2019»

Москва, , 19:26 — REGNUM Воздушно-десантные войска России покажут на форуме «Армия-2019» целый ряд технических новинок, включая парашютный и стрелковый виртуальные тренажеры, а также наземный робот-грузовик «Марс», сообщает 28 мая департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Кроме того, на стендах ВДВ будет продемонстрирован целый комплекс технических разработок для обеспечения действий военнослужащих в арктической зоне.

Посетители форума увидят интерактивный стрелковый тренажер с виртуальной реальностью «Хамелеон», автоматизированный динамический тренажер парашютиста-десантника с элементами виртуальной реальности «Кудесник».

Робототехническая система «Марс» проходила испытания в Рязанском училище ВДВ. Мобильный автоматизированный комплекс предназначен эвакуации раненых и доставки грузов, а также для разведки и патрулирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минобороны РФ проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане