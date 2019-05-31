Пользователям iOS позволили загружать из сотовой сети файлы размером 200 Мб

Купертино, США, , 16:38 — REGNUM Компания Apple увеличила максимальный размер файлов, которые пользователи устройств под управлениям iOS могут загружать через мобильный интернет. Об этом 31 мая сообщил портал 9to5Mac.

Ранее размер ограничения составлял 150 Мб, сейчас Apple увеличила его до 200 Мб. Издание отмечает: многие пользователи iOS считают подобные ограничения глупостью и анахронизмом, поскольку компания не позволяет самостоятельно изменить этот параметр. Это не могут сделать даже те, чьи устройства подключены к безлимитным тарифам.

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Напомним, последний раз Apple изменила значение этого ограничения в сентябре 2017 года. Тогда лимит был увеличен со 100 до 150 Мб. Многие пользователи сети отмечают, что компания показывает слишком медленный прогресс в этом направлении и если тенденция сохранится, то следующих подобных изменений можно ожидать в 2021 или даже 2022 году.

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