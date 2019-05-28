Xiaomi представила новый Redmi K20 Pro, прозванный «убийцей флагманов»

Пекин, , 19:23 — REGNUM Китайская технологическая компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K20 Pro. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает портал Phone Arena.

Журналисты уже успели окрестить Redmi K20 Pro — «убийцей флагманов», так как смартфон обладает более чем достойными характеристиками и в то же время относительно дешев.

Redmi K20 Pro сконструирован на базе процессора Snapdragon 855 от корпорации Qualcomm. На этих же процессорах работают такие ведущие модели, как Galaxy S10, OnePlus 7 Pro и LG G8 ThinQ.

В базовой версии Redmi K20 Pro обладает оперативной памятью в 6 Гб и 64 Гб хранилища. При этом доступны версии с 128 Гб флэш-памяти и даже наиболее мощная версия с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб памяти хранилища.

Емкость аккумулятора данного смартфона сравнительно невелика — 4000 мАч. Но у смартфона есть функция быстрой зарядки за 80 минут.

Данный смартфон оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма. Также в гаджете есть выдвижная 20-мегапиксельная камера для селфи и основная камера аж в 48 мегапикселей. Блок основной камеры имеет два дополнительных объектива, для различных режимов съемки.

Продажи нового смартфона стартуют в Китае уже с 1 июня. Стоимость смартфона — $361 в базовой комплектации. Максимальная комплектация обойдется в $434.

Однако нет точных данных о том, будет ли данный смартфон поставлятся на экспорт.