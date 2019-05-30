Появились изображения нового Audi E-Tron S

Нюрнберг, Германия, , 07:33 — REGNUM В сети появились фото закамуфлированного электрического автомобиля Audi E-Tron S, заснятого во время первых тестовых заездов на трассе Нюрбургринг. Снимки размещены на сайте Motor1.

Под камуфляжной плёнкой удалось разглядеть блестящую хромированную радиаторную решётку, а на колёсах электрокара большие тормоза.

В стандартной версии электрокара в качестве агрегата выступают два электродвигателя мощностью 402 л. с. Они расположены спереди и сзади. С 0 до 100 км/ч авто разгоняется за 5,5 секунды. Запас хода стандартного e-tron около 320 км.

Сообщается, что модель Audi E-Tron S может получить три электромотора. Один из них будет установлен спереди, а два других — сзади.

Компания планирует выпустить модель в начале 2020 года.

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