Четверг, 30 Мая 2019 года
07:34:02 МСК

Появились изображения нового Audi E-Tron S

Техника

С тестовых испытаний на трассе Нюрбургринг

Появились изображения нового Audi E-Tron S
Иллюстрация: Motor1
Audi E-Tron S

Нюрнберг, Германия, 30 мая 2019, 07:33 — REGNUM  В сети появились фото закамуфлированного электрического автомобиля Audi E-Tron S, заснятого во время первых тестовых заездов на трассе Нюрбургринг. Снимки размещены на сайте Motor1.

Под камуфляжной плёнкой удалось разглядеть блестящую хромированную радиаторную решётку, а на колёсах электрокара большие тормоза.

В стандартной версии электрокара в качестве агрегата выступают два электродвигателя мощностью 402 л. с. Они расположены спереди и сзади. С 0 до 100 км/ч авто разгоняется за 5,5 секунды. Запас хода стандартного e-tron около 320 км.

Сообщается, что модель Audi E-Tron S может получить три электромотора. Один из них будет установлен спереди, а два других — сзади.

Компания планирует выпустить модель в начале 2020 года.

Читайте также: Audi выпустит новую версию модели A8

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить