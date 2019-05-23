Audi выпустит новую версию модели A8

Ингольштадт, Германия, , 14:52 — REGNUM Руководство Audi планирует создать новую версию модели Audi A8. Об этом 23 мая сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Официальное заявление об этом было сделано на ежегодном общем собрании компании.

Информации о новинке пока мало. Представители автокомпании только сообщили, что вскоре появится «особенно роскошная и престижная версия A8».

Ожидается, что авто будет с увеличенной колесной базой и с эксклюзивным списком оснащения, который выходит за рамки обычного A8.

У автомобиля будут литые диски, изготовленные на заказ. Передние крылья машины украсит значок «Horch».

В качестве силового агрегата модель получит 612-литровый движок W12 мощностью 585 или 626 л. с.

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