Игра, в которой нужно спать: новый проект разработчиков Pokemon Go

Сан-Франциско, США, , 16:56 — REGNUM Разработчики популярной мобильной игры Pokemon Go анонсировали несколько новинок, среди которых фитнес-трекер и новая игра Pokemon Sleep, где игрокам предстоит спать. Серия объявлений появилась в официальном микроблоге компании в Twitter.

Приложение Pokemon Sleep будет работать в зависимости от показателей сна пользователя: по словам создателей, оно будет приносить игровой опыт во время просмотра сновидений. Чтобы игрокам было легче участвовать в этой активности, второй новинкой станет специальное устройство Pokemon Go Plus +, которое совместит в себе игровой интерфейс, шагомер и датчик сна. Гаджет необходимо будет класть рядом с подушкой, чтобы программа могла проследить за пользователем и считать, сколько и как глубоко он спит. Полученные данные устройство будет отправлять на смартфон через Bluetooth.

https://twitter.com/Pokemon/status/1133542617499594752

Кроме того, компания рассказала о планах на издание новой RPG-игры Pokemon Masters, в которой объединятся все тренера покемонов из прошлых видеоигр.

Создатели отметили, что на новинки их отчасти вдохновил успех фильма «Детектив Пикачу», премьера которого состоялась в середине мая 2019 года.

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Предшественник Pokemon Sleep, игра с дополненной реальностью Pokemon Go, заставляла игроков перемещаться по улицам, чтобы ловить покемонов и состязаться в составе различных фракций друг с другом на специальных аренах. Игра получила признание во всем мире.

В марте разработчики игры, компания Niantic, анонсировала также выход новой игры с дополненной реальностью: ее сюжет будет проходить во вселенной магического мира Гарри Поттера.

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