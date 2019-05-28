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Появились рендеры обновлённого Genesis G80

Техника

Они были созданы по шпионским фото

Появились рендеры обновлённого Genesis G80
Иллюстрация: Kolesa.ru
Genesis G80

Сеул, 28 мая 2019, 10:16 — REGNUM  В интернете появились рендеры нового поколения седана Genesis G80. Изображения авто представил онлайн-журнал «Колёса.ру».

Рендеры были созданы по шпионским фото. Судя по изображениям, обновлённая версия авто сохранит пропорции предыдущей модели, хотя передняя часть машины сильно изменится. Автопроизводители оснастят новинку большой решёткой радиатора в стиле концепта GV80 Fuell Cell 2017 года.

Седан Genesis G80 станет первой серийной моделью компании, которая будет с «двухэтажными» фонарями. Передние фары будут расположены ниже, чем на предшествующей версии автомобиля, а боковые зеркала установят на специальные ножки.

Под капотом у новинки разместят бензиновый битурбированный мотор 3.3 V6. Представят новый G80 в сентябре 2019 года.

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