Понедельник, 27 Мая 2019 года
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Появился рендер Mercedes-Benz S-Class

Техника

С лифтованой подвеской и большими внедорожными шинами

Появился рендер Mercedes-Benz S-Class
Иллюстрация: SpeedMe
Рендер Mercedes-Benz S-Class в версии Brabus 900

Штутгарт, Германия, 27 мая 2019, 16:02 — REGNUM  В сети появился рендер Mercedes-Benz S-Class в версии Brabus 900. Об этом 27 мая сообщается на портале SpeedMe.

На изображении представлено авто с лифтованой подвеской и большими внедорожными шинами. При этом авто осталось довольно комфортным. Кроме того, он как и прежде роскошно выглядит.

В передней части у машины появилась массивная металлическая конструкция из труб и стержней, на которой установлена лебедка. На багажнике в задней части авто расположено два запасных колеса.

Напомним, у автомобиля Mercedes-Benz S-Class в версии Brabus 900 под капотом 6,0-литровый мотор V12 на 900 л. с. С 0 до 100 км/ч он разгоняется за 3,7 секунды.

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