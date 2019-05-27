Штутгарт, Германия, , 16:02 — REGNUM В сети появился рендер Mercedes-Benz S-Class в версии Brabus 900. Об этом 27 мая сообщается на портале SpeedMe.

На изображении представлено авто с лифтованой подвеской и большими внедорожными шинами. При этом авто осталось довольно комфортным. Кроме того, он как и прежде роскошно выглядит.

В передней части у машины появилась массивная металлическая конструкция из труб и стержней, на которой установлена лебедка. На багажнике в задней части авто расположено два запасных колеса.

Напомним, у автомобиля Mercedes-Benz S-Class в версии Brabus 900 под капотом 6,0-литровый мотор V12 на 900 л. с. С 0 до 100 км/ч он разгоняется за 3,7 секунды.

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