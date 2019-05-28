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Владелец сервиса TikTok выпустит смартфон со своими приложениями

Техника

Руководитель компании ByteDance Чжан Имин уже давно подумывает о выводе такого устройства на рынок

Пекин, 28 мая 2019, 08:44 — REGNUM  Компания ByteDance, которой принадлежит видеосервис TikTok, планирует выпустить собственный смартфон. Об этом 27 мая сообщил портал The Verge.

Согласно информации, предоставленной инсайдерами, глава компании Чжан Имин уже давно мечтал о создании смартфона, на котором были бы предустановлены различные приложения, разработанные ByteDance. Пока что нет информации о дизайне будущего устройства и о том, на каком рынке компания будет его продвигать.

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Издание напоминает, что в январе 2019 года ByteDance заключила соглашение с производителем смартфонов Smartisan. Ранее смартфоны с предустановленными приложениями выпускали Facebook и Amazon, однако компании в итоге прекратили производство устройств из-за отсутствия спроса.

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