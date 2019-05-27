Telstra первой в Южном полушарии начала тестировать сеть 5G

Сидней, Австралия, , 15:07 — REGNUM Компания Telstra стала первой, кто начал тестировать в Южном полушарии сеть стандарта 5G. Об этом 27 мая сообщил австралийский портал NEWS.

Она предложила клиентам новое устройство производства компании HTC, которое представляет собой точу доступа беспроводной сети. Стоит отметить, что компания запустила сеть 5G в десяти австралийских городах.

Издание пишет, что при тестировании HTC Hub 5G её корреспондентам удавалось скачивать данные на скорости 600 Мбит/с.

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Напомним, Telstra является крупнейшей телекоммуникационной компанией Австралии, штаб-квартира которой находится в Мельбурне. Она была создана в 1975 году.

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