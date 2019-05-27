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Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Общество

С 1июня 2019 году отменяется роуминг внутри сети оператора связи

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
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Москва, 27 мая 2019, 13:56 — REGNUM  Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — сказал премьер-министр в ходе совещания.

Медведев подчеркнул, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства.

Внутрисетевой роуминг в России будет отменен с 1 июня 2019.

Закон, отменяющий внутрисетевой роуминг, Госдума приняла еще в 2018 году. Инициатором выступили депутаты фракции «Справедливая Россия».

«Это позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Роуминг в Крыму отменят с 1 июня 2019 года

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