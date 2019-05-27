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Продажи новых электрокаров в России в апреле выросли в два раза

Техника

За месяц было продано 26 авто

Москва, 27 мая 2019, 10:33 — REGNUM  Российский рынок новых электрических автомобилей в апреле 2019 года вырос в два раза. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Если в апреле 2018 года в России было реализовано всего 12 электрокаров, то в апреле этого года их было продано уже 26 единиц.

Лидерство по продажам с декабря 2018 года по апрель 2019 года продолжает удерживать электрокроссовер Jaguar I-Pace. Всего за месяц этот электрокар приобрели 11 российских автолюбителей.

До появления Jaguar I-Pace на российском рынке первое место по продажам новых электрокаров занимал японский Nissan Leaf. Сейчас он на второй строчке. В апреле его купили семь автолюбителей.

Тройку лидеров замыкает электрокросс Илона Маска — Tesla Model X. Его за месяц приобрели четыре жителя России.

Также в апреле в РФ были реализованы два электромобиля Renault Twizy и по одному седану от Tesla: Model S и Model 3.

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