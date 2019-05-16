«Движемся в общем направлении»: Каков потенциал рынка электромобилей в РФ?

Москва, , 19:03 — REGNUM Несмотря на то, что рынок электромобилей в России не имеет столь большого потенциала, как в странах Евросоюза, в ближайшие годы в крупных городах страны он также будет активно развиваться — причём не только в сфере личного транспорта, но и общественного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил директор филиала АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев.

«Мы точно так же, как США, Европа и Китай, движемся в общем стремлении снизить выбросы в атмосферу для крупных городов за счёт возобновляемых источников энергии. А потребитель, в свою очередь, нацелен из года в год снижать свои расходы на мобильность», — заявил Тюктеев.

По его словам, сегодня спрос в России на электромобили не так велик, как в европейских странах, где широко развита необходимая инфраструктура зарядных станций, но он существует и связан в первую очередь «с интересом узкого круга потребителей к новым технологиям и стремлением сделать собственный существенный шаг навстречу экологии».

Развитие такой сети зарядных станций в России обеспечило бы существенный прирост сегменту электромобилей в течение двух-трёх лет, уверен он.

«Серьёзной мотивацией приобрести электромобиль стали бы и дополнительные налоговые льготы для владельцев таких машин, и не только в границах транспортного налога. У нашей страны высокие перспективы развития этой сферы, есть нужный энергетический потенциал в крупных городах, в Москве и Петербурге активно тестируется и электрический общественный транспорт», — пояснил Тюктеев.

Он отметил, что в настоящее время крупнейшие автоконцерны инвестируют миллиарды евро в разработку электромобилей: так, бренды группы VAG планируют довести долю электромобилей в общей линейке выпускаемых моделей к 2050 году до 50%, а Audi в 2019 году запустит в массовое производство свой электромобиль Audi E-tron.

В свою очередь, например, в Амстердаме с 2030 года планируется разрешить передвигаться исключительно на электромобиле.

«Уверен, что наши власти отслеживают эти тенденции и похожие меры, пусть не такого кардинального характера, будут предприняты и в России», — добавил Тюктеев.

Отметим, что согласно прогнозу исследовательской фирмы BloombergNEF (BNEF), к 2040 году электромобили начнут доминировать на рынке легковых автомобилей и автобусов, а также значительно усилят своё присутствие на рынке фургонов и грузовых автомобилей, предназначенных для езды на короткие расстояния.