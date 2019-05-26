Boeing завершила наземные испытания двигателей корабля CST-100 Starliner

Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Американская компания Boeing провела огневые испытания двигателей космического корабля CST-100 Starliner, завершив серию наземных испытаний. Об этом сообщает SpaceNews.

Последний этап испытаний двигателей CST-100 Starliner проводился на стенде американского аэрокосмического агентства NASA в штате Нью-Мексико. Отмечается, что этап наземных испытаний продолжался дольше, чем планировалось. Это связано с проблемами, которые выявились во время проверки системы аварийного прекращения запуска в прошлом году. Однако последний цикл испытаний двигатели космического корабля прошли успешно.

«Это успешное тестирование показывает, что система будет работать правильно и обеспечит безопасность Starliner и экипажа на всех этапах полёта», — отметил вице-президент Boeing Джон Малхолланд.

Напомним, транспортный космический корабль CST-100 Starliner разрабатывается в рамках программы развития пилотируемых кораблей NASA. Ожидается, что этот корабль будет использоваться для доставки экипажа на борт Международной космической станции (МКС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Boeing объявила о переносе первого запуска корабля CST-100 Starliner к МКС с весны на август 2019 года. Первый полёт будет совершён в автоматическом режиме, планируется, что до конца года также состоится второй полёт, который уже пройдёт в пилотируемом режиме.

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