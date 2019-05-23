Продажи Zotye T600 с заводским ГБО стартовали в России

Москва, , 12:27 — REGNUM Китайская автокомпания Zotye начала продажи в России моделей T600 с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО). Об этом сообщается на портале SpeedMe.

Сообщается, что все комплектующие ГБО прошли сертификацию, так что обращаться в ГИБДД для регистрации газовой установки не нужно. Стоит отметить, что китайское авто будет оснащаться ГБО пятого поколения от голландской компании Vialle.

Мощность мотора при переходе на газовое оборудование уменьшаться не будет.

Цена кроссовера с установленным ГБО составит 999 990 рублей, что выше стоимости обычной модели на 118 000 рублей.

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