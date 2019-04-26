Компания Zotye планирует увеличить продажи в два раза

Москва, , 11:25 — REGNUM Китайская компания Zotye планирует продать на российском рынке в 2019 году на 90% больше авто, чем в 2018 году. Об этом заявил заместитель генерального директора «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк в интервью «АвтоБизнесРевю».

Гнездюк рассказал об амбициозных планах по увеличению продаж моделей Zotye в России. По планам автокомпании, в 2019 году в России должно быть реализовано 6 тыс. машин, что на 90% больше, чем в 2018 году. Для достижения этой цели Zotye будет расширять свою дилерскую сеть.

«Сейчас у нас 57 точек продаж, которыми владеют 45 компаний — один дилерский контракт допускает запуск более одного салона. К концу года будет, думаю, 60 компаний-партнеров. Количество точек продаж вырастет до 80», — рассказал он.

Новые дилерские центры могут появиться в Иркутске, Тюмени, Туле, Рязани и Новороссийске.

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