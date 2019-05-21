Не с AliExpress? Лейбл Gazgolder представил премиальный бренд аудиотехники

Москва, , 14:23 — REGNUM Известный лейбл Gazgolder объявил о запуске собственного бренда аудиотехники. В компании отмечают, что её реализацией будет заниматься сеть re: Store. Об этом 21 мая сообщила Twitter-страница лейбла.

В магазины устройства поступят 26 мая 2019 года. Их первая линейка получила название MusicDealer, отмечается, что техника была разработана совместно с компанией Kennerton, которая позиционирует себя как люксовый бренд производителя Fischer Audio.

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В марте 2019 года ИА REGNUM сообщило, что известного российского рэпера Тимати высмеяли в сети после того, как он представил беспроводные наушники Click’N’Play, являющиеся собственной разработкой бренда Black Star. Пользователи выяснили, что точно такие наушники можно приобрести в известном китайском магазине AliExpress по цене в два раза дешевле.

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