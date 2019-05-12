BBC рассказала о подготовке марсохода миссии «ЭкзоМарс-2020»

Лондон, , 16:14 — REGNUM Об оставшихся этапах подготовки европейского марсохода «Розалинд Франклик» миссии «ЭкзоМарс-2020» рассказал корреспондент радиовещательной корпорации BBC Джонатан Амос.

Запуск совместной миссии Роскосмоса и Европейского космического агентства ЕКА «ЭкзоМарс-2020» запланирован на июль 2020 года. Марсоход «Розалинд Франклин», который отправится на Марс вместе с российской посадочной платформой «Казачок», сейчас находится в лаборатории компании Airbus в Стивенедже (Великобритания). В течение летних месяцев инженерам Airbus предстоит установить на марсоход ходовую часть, систему камер PanCam, а также целый набор научных инструментов.

В конце августа полностью собранный марсоход будет отправлен в Тулузу (Франция) для испытаний на устойчивость к вибрации и резким перепадам температур, которые ему предстоит выдержать во время полёта к Марсу.

После этого «Розалинд Франклик» будет передан аэрокосмической компании Thales Alenia Space, которая установит российскую посадочную платформу и марсоход в лётный модуль от компании OHB-System. Наконец, готовая система миссии «ЭкзоМарс-2020» будет отправлена на космодром Байконур для проведения предполётной подготовки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле специалисты НПО им. Лавочкина испытали переходную систему, которая будет использоваться для крепления лётного модуля миссии «ЭкзоМарс-2020» с ракетой-носителем «Протон-М».