В НПО им. Лавочкина испытали переходную систему для миссии «ЭкзоМарс-2020»

Москва, , 09:35 — REGNUM Специалисты научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина провели успешные испытания переходной системы, которая будет использоваться для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020». Об этом 21 апреля сообщил ТАСС представитель предприятия.

В НПО им. Лавочкина были проведены ударные испытания переходной системы, которая будет использоваться для крепления космического аппарата с ракетой-носителем «Протон-М».

"Указанные испытания завершены с положительным результатом. Переходная система отправлена в ГКНПЦ им. М. В. Хруничева для проведения дальнейших работ», — заявил представитель предприятия.

Напомним, миссия «ЭзкоМарс-2020» является совместным проектом госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства (ЕКА). В состав миссии входит перелётный модуль и спускаемый аппарат, который должен будет доставить на поверхность Марса российскую посадочную платформу и марсоход ЕКА. Запуск миссии запланирован на июль 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что марсоход ЕКА будет назван в честь английского биофизика Розалинд Франклин, известной своим вкладом в изучение структуры ДНК.

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