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Mercedes-Benz отложил поставку клиентам гиперкара One из-за стандарта WLTP

Техника

Информацию подтвердил глава компании

Штутгарт, Германия, 7 мая 2019, 15:20 — REGNUM  Из-за нового экологического стандарта WLTP немецкая компания Mercedes-Benz отменила поставку клиентам гиперкара One. Об этом заявил глава компании Тобиас Моерс в интервью британскому изданию Autocar.

Ранее уже была информация о затруднениях немецкой компании в связи с новыми экостандартами в ЕС. Теперь же ее официально подтвердили в Mercedes-Benz. Новое авто ждут 275 клиентов, которые успели заказать машину до появления этих проблем.

Для их устранения компании пришлось оснастить 1,6-литровым турбированным V6 гиперкара сажевым фильтром. Так как фильтр влияет на мощность авто, то немецким инженерам необходимо было решить и эту проблему. По планам автопроизводителя, мощность двигателя гиперкара One должна быть не ниже 1000 л. с.

Сообщается, что переделанные под новые экологические нормы гиперкары покупатели начнут получать уже в ближайшее время.

Напомним, мотор для гиперкара One был заимствован у болида «Формулы 1».

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