В Евросоюзе начались продажи первого электрокросса Mercedes-Benz

Берлин, , 08:04 — REGNUM Первый электрический кроссовер появился у европейских дилеров Mercedes-Benz. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Производят Mercedes-Benz EQC на заводе в немецком городе Бремене, где также выпускаются седаны, универсалы C-Class и кроссоверы GLC, GLC Coupé. У нового электрокара два электромотора суммарной мощностью 408 л. с. и 760 Нм крутящего момента. Аккумулятор емкостью 80 кВт/ч обеспечивает машине запас хода на 471 км.

Электрокросс снабжен медиакомплексом MBUX с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями и оптимизированными под электрокар функциями. За доплату покупатель получит пакет активных электронных помощников и комплект AMG Line для интерьера и экстерьера.

Пока новый Mercedes-Benz EQC продается в единственной комплектации. Его цена начинается с 71 281 евро (5,2 млн рублей). При этом для немецких покупателей будет доступна субсидия.

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