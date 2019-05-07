Porsche запустил серийное производство кабриолета 911 Speedster

Берлин, , 10:36 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche начал выпускать кабриолет 911 Speedster. Об этом 7 мая сообщает статистическое агентство «Автостат».

Кабриолет уже доступен для заказа у российских дилеров немецкой марки. Авто оснащено атмосферным 6-цилиндровым оппозитным мотором на 4,0 литра. Мощность движка составляет 510 л. с. Он работает в паре с 6-скоростной «механикой», которая имеет функцию Auto-blip.

Кроме того, у машины имеется механическая блокировка заднего дифференциала с асимметричным действием, которая дополняет перечень систем трансмиссии, ориентированных на спортивный стиль вождения. Также автопроизводитель снабдил кабриолет 20-дюймовыми коваными облегченными колесными дисками Speedster с центральным креплением.

С 0 до 100 км/ч новый 911 Speedster разгоняется за 4,0 секунды. При этом максимальная скорость автомобиля 310 км/ч.

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