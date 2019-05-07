Вторник, 7 Мая 2019 года
10:52:12 МСК

Porsche запустил серийное производство кабриолета 911 Speedster

Техника

Авто доступно для заказа в России

Porsche запустил серийное производство кабриолета 911 Speedster
Иллюстрация: Motor
Porsche 911 Speedster

Берлин, 7 мая 2019, 10:36 — REGNUM  Немецкий автопроизводитель Porsche начал выпускать кабриолет 911 Speedster. Об этом 7 мая сообщает статистическое агентство «Автостат».

Кабриолет уже доступен для заказа у российских дилеров немецкой марки. Авто оснащено атмосферным 6-цилиндровым оппозитным мотором на 4,0 литра. Мощность движка составляет 510 л. с. Он работает в паре с 6-скоростной «механикой», которая имеет функцию Auto-blip.

Кроме того, у машины имеется механическая блокировка заднего дифференциала с асимметричным действием, которая дополняет перечень систем трансмиссии, ориентированных на спортивный стиль вождения. Также автопроизводитель снабдил кабриолет 20-дюймовыми коваными облегченными колесными дисками Speedster с центральным креплением.

С 0 до 100 км/ч новый 911 Speedster разгоняется за 4,0 секунды. При этом максимальная скорость автомобиля 310 км/ч.

Читайте также: Фотошпионы засняли серийный электромобиль Porsche Taycan

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить