Берлин, Германия, , 13:24 — REGNUM

Снимки серийного электромобиля Porsche Taycan разместил сайт TaycanForum.

Porsche Taycan Motor1

Это первый в истории Porsche серийный электрокар. Легкий камуфляж не мешает разглядеть фары авто. Передние фонари глубоко вставлены в бампер, при этом они выглядят весьма агрессивно, как у концепции Mission E. Задние фонари все еще имеют красную камуфляжную ленту, поэтому они кажутся намного больше, чем на самом деле.

Вероятно корректировки модели еще будут, но совсем небольшие, поскольку в целом прототип выглядит, как готовая к производству машина.

Сообщается, что топовая версия авто получит два электромотора мощностью более 600 л. с. При этом запас хода составит не менее 500 км. На модель уже собрано 20 тыс. предзаказов. Выполнить их компания планирует за первый год производства модели.

Напомним, премьера Taycan запланирована на осень 2019 года, а на авторынке электрокар появится в продаже до конца этого года.

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