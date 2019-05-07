В России выросли цены на спецверсии пикапа Mercedes-Benz X-Klasse

Москва, , 08:56 — REGNUM Спецверсии пикапа Mercedes-Benz X-Klasse подорожали в России на 2,3−2,9%. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Цены на немецкие спецверсии пикапа выросли на 100−130 тыс. рублей (2,3−2,9%).

Например, комплектация пикапа Offroad с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 190 л. с. и приводом 4×4 теперь стоит 4,1 млн рублей. Модель X-Klasse с 3,0-литровым движком, мощность которого составляет 258 л. с., стоит от 4,76 млн рублей за комплектацию Offroad и 4,86 млн рублей за версию City.

Напомним, это уже не первое подорожание моделей немецкого бренда. Так, в апреле 2019 года другие версии Mercedes выросли в цене на 42 — 126 тыс. рублей.

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