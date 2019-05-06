Понедельник, 6 Мая 2019 года
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Появились рендеры нового Mercedes-Maybach GLS

Техника

Созданные на основе шпионских фотоснимков

Появились рендеры нового Mercedes-Maybach GLS
Иллюстрация: Kolesa.ru
Mercedes-Maybach GLS

Штутгарт, Германия, 6 мая 2019, 12:06 — REGNUM  В сети появились рендеры кроссовера Mercedes-Maybach GLS, созданного по шпионским фотоснимкам закамуфлированного авто. Изображение представили дизайнеры «Колеса.ру».

Судя по рендеру, оптика и дизайн задней части нового авто останутся прежними. В новинке станет больше хромированных деталей. Кроме того, у Mercedes-Maybach GLS появятся две пары патрубков выхлопной системы. Спереди у новинки модернизированная решетка радиатора с вертикальными перекладинами. Ожидается, что кроссовер будет доступен в двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.

Напомним, Mercedes-Benz зарегистрировал для GLS три индекса: 600, 680 и S680. Один из них может быть использован для нового кроссовера.

На сегодняшний момент самая мощная модификация GLS имеет индекс 580. Она оснащена 4-литровым 8-цилиндровым битурбированным мотором с гибридной технологией EQ Boost. Этот агрегат развивает мощность 483 л. с. Он работает в паре с 9-позиционным «автоматом». Привод у авто 4×4.

Официально новинку представят в конце 2019 года. Сообщается, что Mercedes-Maybach GLS станет самой дорогой машиной, производимой в США.

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