Понедельник, 6 Мая 2019 года
13:17:47 МСК

Новый хот-хэтч Hyundai Veloster N замечен на трассе Нюрбургринга

Техника

Авто получило роботизированную коробку передач

Новый хот-хэтч Hyundai Veloster N замечен на трассе Нюрбургринга
Иллюстрация: Carsweek
Hyundai Veloster N

Нюрбург, Германия, 6 мая 2019, 13:05 — REGNUM  На трассе Нюрбургринга журналисты запечатлели тестовый вариант «заряженного» хетчбека Hyundai Veloster N. Об этом 6 мая сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Авто предстало перед зрителями почти без маскировочной пленки, что говорит о его скорой премьере.

Базовая версия Veloster N оснащена 6-позиционной механической коробкой передач и дополнительными опциями от Performance. Однако обновленная версия, судя по всему, будет с коробкой «автомат» и двойным сцеплением. У новинки модернизированная спортивная выхлопная система, стреловидные задние фонари и изогнутый спойлер.

Сообщается, что премьера «заряженного» Veloster N запланирована на конец 2020 года.

Читайте также: Появились первые сведения о кроссовере Hyundai Tucson следующего поколения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить