Новый хот-хэтч Hyundai Veloster N замечен на трассе Нюрбургринга

Нюрбург, Германия, , 13:05 — REGNUM На трассе Нюрбургринга журналисты запечатлели тестовый вариант «заряженного» хетчбека Hyundai Veloster N. Об этом 6 мая сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Авто предстало перед зрителями почти без маскировочной пленки, что говорит о его скорой премьере.

Базовая версия Veloster N оснащена 6-позиционной механической коробкой передач и дополнительными опциями от Performance. Однако обновленная версия, судя по всему, будет с коробкой «автомат» и двойным сцеплением. У новинки модернизированная спортивная выхлопная система, стреловидные задние фонари и изогнутый спойлер.

Сообщается, что премьера «заряженного» Veloster N запланирована на конец 2020 года.

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