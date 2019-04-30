Появились первые сведения о кроссовере Hyundai Tucson следующего поколения

Сеул, , 12:11 — REGNUM Новый Hyundai Tucson очень сильно будет отличаться от нынешних моделей южнокорейской компании. Об этом заявил вице-президент по дизайну марки Сан Юп Ли в интервью Motor Authority.

По его словам, Tucson будет сильно выделятся своим экстерьером от остальных моделей Hyundai. Он также добавил, что внешность новинки «заставит сойти с ума».

Технические характеристики авто пока не раскрываются. Также неизвестна дата премьеры машины.

Напомним, в марте 2019 года компания Hyundai представила новую версию кроссовера Tucson. Она стала частью спортивной линейки N Line. Спортивная версия авто с мощностью двигателя 177 и 185 л. с. имеет перенастроенную подвеску: передняя стала жестче на 8%, а задняя — на 5%.

Мировые продажи этой машины начнутся в мае 2019 года.

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