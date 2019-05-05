Маунтин-Вью, США, 5 мая 2019, 08:08 — REGNUM
Команда интернет-браузера Firefox выпустила обновление, которое решает проблему с отключением расширений. Об этом сообщается в блоге компании-разработчике браузера Mozilla.
Пользователи браузера Firefox начали сообщать об отключении расширений (дополнительных программ, расширяющих функциональность браузера) вечером 3 мая.
5 мая команда Firefox выпустила исправление, которое устраняет возникшие проблемы. Отмечается, что исправление устанавливается в браузере в автоматическом режиме, пользователям не нужно совершать никаких действий.
В Mozilla добавили, что проблема устранена только для версии браузера Firefox Desktop для настольных компьютеров. Исправления Firefox ESR — версии для системных администраторов и версии для Android-устройств будут выпущены позже.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно майскому отчёту компании Net Applications, браузер Firefox от компании Mozilla является вторым по популярности на настольных компьютерах.