Маунтин-Вью, США, , 08:08 — REGNUM

Команда интернет-браузера Firefox выпустила обновление, которое решает проблему с отключением расширений. Об этом сообщается в блоге компании-разработчике браузера Mozilla.

Пользователи браузера Firefox начали сообщать об отключении расширений (дополнительных программ, расширяющих функциональность браузера) вечером 3 мая.

5 мая команда Firefox выпустила исправление, которое устраняет возникшие проблемы. Отмечается, что исправление устанавливается в браузере в автоматическом режиме, пользователям не нужно совершать никаких действий.

В Mozilla добавили, что проблема устранена только для версии браузера Firefox Desktop для настольных компьютеров. Исправления Firefox ESR — версии для системных администраторов и версии для Android-устройств будут выпущены позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно майскому отчёту компании Net Applications, браузер Firefox от компании Mozilla является вторым по популярности на настольных компьютерах.