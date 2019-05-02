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Эксперты представили рейтинг популярности интернет-браузеров

Техника

Google Chrome остаётся безоговорочным лидером как на компьютерах, так и на мобильных устройствах

Вашингтон, 2 мая 2019, 12:45 — REGNUM  Google Chrome остаётся безоговорочным лидером на рынке интернет-браузеров по итогам апреля, об этом свидетельствует отчёт компании Net Applications, занимающейся веб-аналитикой.

В апреле 2019 года веб-браузер Chrome от компании Google использовался на 65,64% компьютеров. Доля браузера Firefox от Mozilla составила 10.23%, браузеры Internet Explorer и Edge от Microsoft использовались на 8,44% и 5,53% устройств соответственно.

Отметим, Edge, выпущенный компанией Microsoft для замены Internet Explorer, остаётся менее популярным, чем более ранний браузер.

Доли веб-браузеров, использующихся на мобильных устройствах, распределились следующим образом: Chrome — 63,53%, Safari — 26,37%, Baidu — 1,02%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Еврокомиссия приступила к рассмотрению очередного антимонопольного дела в отношении компании Google. Американская компания обвиняется в том, что использует операционную систему Android в качестве инструмента для создания монополии на рынке интернет-браузеров и поисковых систем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Google рассказали, как выполнят антимонопольное решение ЕС

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