Tele2 впервые предложила абонентам перейти на электронные сим-карты

Москва, , 10:25 — REGNUM Tele2 предложила своим клиентам перейти на электронные сим-карты (eSim). Об этом 29 апреля сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Перейти на eSim обоненты сейчас могут в пяти офисах компании, расположенных в Москве и Московской области. После 5 мая 2019 года эту услугу начнут оказывать ещё 83 салона Tele2. Отмечается, что виртуальные операторы (операторы, использующие инфраструктуру другой компании мобильной связи) не будут принимать участия в этом проекте.

Напомним, eSim позволяют отказаться от физической сим-карты, соответствующая информация записывается в специальный модуль. Технология предполагает, что для подключения к сети абоненту не нужно будет посещать офис провайдера.

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15 апреля 2019 года стало известно, что «Ростелеком», работающий как виртуальный оператор на сети Tele2, протестировал работу eSim. В компании заявили, что тесты прошли успешно.

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