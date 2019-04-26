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Nokia нарушила планы южнокорейских операторов по строительству 5G-сетей

Техника

Её оборудование работает ненадлежащим образом, при этом компания нарушила графики поставки устройств

Сеул, 26 апреля 2019, 15:04 — REGNUM  Оборудование Nokia является причиной проблем, с которыми столкнулись операторы мобильной связи стандарта 5G в Южной Корее. Об этом 26 апреля сообщил портал Korea Times.

С неполадками столкнулись компании SK Telecom, KT и LG Uplus. В результате KT приняла решение использовать 5G-оборудование компании Samsung.

При этом второй проблемой является то, что финская компания задержала поставки оборудования. Оно должно было поступить к провайдерам ещё в январе 2019 года, однако Nokia начала выполнять свои обязательства только в апреле.

Отмечается, что задержки поставки нарушили планы компаний по запуску базовых 5G-станций в некоторых областях страны.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что на создание производства оборудования и ПО для сетей стандарта 5G Минпромторг РФ планирует потратить 28 млрд рублей. При этом российские операторы выразили скепсис в отношении этой идеи.

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