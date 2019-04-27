«Космокурс» разработает безпарашютную систему посадки космических кораблей

Москва, , 15:17 — REGNUM Специалисты российской компании «Космокурс» разрабатывают систему посадки космических аппаратов без парашютной системы. Об этом генеральный директор компании Павел Пушкин рассказал ТАСС 27 апреля.

Директор космической компании, планирующей осуществлять туристические космические пуски, рассказал о работе над новой системой посадки космических аппаратов. Он объяснил, что при системе, разрабатываемой специалистами компании, посадка космического аппарата будет осуществляться за счёт работы двигателей, а не парашютной системы.

Пушкин отметил, что такая система существенно повысит точность посадки аппарата. При этом для обеспечения посадки будет достаточно работы 4 из 16 двигателей проектируемого корабля.

Напомним, «Космокурс» разрабатывает многоразовый комплекс для туристических суборбитальных запусков. В компании рассчитывают провести первый пуск в 2025 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта компания «Космокурс» подписала с правительством Нижегородской области соглашение о строительстве первого в России частного космодрома.

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