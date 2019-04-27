Главный мобильный оператор Нидерландов отказался от 5G-оборудования Huawei

Амстердам, , 11:52 — REGNUM Телекоммуникационная компания Royal KPN NV, являющаяся крупнейшим оператором мобильной связи в Нидерландах, выберет западного поставщика телекоммуникационного оборудования для развёртывания сети мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, KPN отказалась от использования оборудования китайской компании Huawei при развёртывании базовой инфраструктуры 5G в Нидерландах. Отмечается, что мобильный оператор продолжит сотрудничество с китайским производителем телекоммуникационного оборудования в рамках других проектов.

Напомним, в 2018 году в США были приняты ограничительные меры в отношении китайской компании Huawei. Американское правительство считает, что использование китайского оборудования в базовой инфраструктуре связи угрожает национальной безопасности.

Позже возможность введения подобных ограничительных мер стали рассматривать правительства Австралии и ряда стран Евросоюза. Это привело к тому, что некоторые операторы мобильной связи (например, Vodafone в Великобритании и TDC в Дании) отказались от использования китайского оборудования при строительстве инфраструктуры связи 5G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от обмена данными со странами, которые продолжат использовать оборудование Huawei.