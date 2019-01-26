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Оператор Vodafone приостановил сотрудничество с Huawei

Экономика

Сотрудничество будет продолжено, если правительства европейских стран признают безопасным использование оборудования Huawei для развёртывания сетей мобильной связи

Лондон, 26 января 2019, 13:12 — REGNUM  Британская компания Vodafone Group, являющаяся вторым в мире по величине оператором связи, приостановила использование оборудования китайской компании Huawei для развёртывания новых сетей. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор Vodafone Ник Рид сообщил, что развёртывание сетей с использованием телекоммуникационного оборудования Huawei в Европе будет продолжено только после того, как правительства западных стран признают безопасным использование китайского оборудования. Рид отметил, что компания использовала оборудование Huawei для развёртывания сети мобильной связи в Испании, а также ещё на некоторых небольших рынках Европы.

В Vodafone отметили, что если европейские правительства наложат запрет на использование оборудования Huawei, то развёртывание мобильной связи нового поколения в Европе потребует дополнительных финансовых затрат и займёт больше времени.

Ранее сотрудничество с Huawei приостановили два других европейских оператора мобильной связи: британская BT Group и французская Orange.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что вопрос о безопасности использования телекоммуникационного оборудования Huawei при строительстве инфраструктуры связи 5G рассматривается правительствами Норвегии и Германии.

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Телекоммуникации
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