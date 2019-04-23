Стала известна дата выхода в продажу PlayStation 4 Super Slim

Токио, , 15:43 — REGNUM Компания Sony может выпустить версию консоли PlayStation 4 Super Slim в период между сентябрем и ноябрем 2019 года. Об этом 22 апреля сообщил портал SegmentNext.

Издание пишет, что согласно информации, предоставленной инсайдерами, розничная цена новой консоли составит $199. Отмечается, что цена может быть снижена в том числе за счет уменьшения объема накопителя. Отмечается, что процессор PS4 Super Slim будет выполнен по по 7-нм техпроцессу, по сравнению с 16-нм PS4 Slim.

Читайте также: Разработчики Mortal Kombat 11 пообещали исправить проблему прогрессии

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony вскоре выпустит документальный фильм о создании игры God of War. Он получит название «Воскрешение Кратоса» (Raising Kratos).

Читайте ранее в этом сюжете: Sony вскоре выпустит фильм о создании God of War