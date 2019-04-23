Разработчики Mortal Kombat 11 пообещали исправить проблему прогрессии

Нью-Йорк, США, , 14:32 — REGNUM Разработчики Mortal Kombat 11 обратили внимание на недовольство фанатов относительно медленной прогрессии в одиночных режимах игры. Во время прямой трансляции на своём официальном Twitch-канале представители студии NetherRealm пообещали исправить проблему.

Разработчики сообщили, что знают о проблеме и постараются решить её в ближайшее время. При этом многие элементы игрового баланса и прогрессии игроков можно поправить даже без полноценных обновлений и патчей, просто изменив некоторые значения на сервере.

Напомним, что на релизе игры (23 апреля) многие геймеры столкнулись с проблемой медленной прогрессии в одиночных режимах («Башня» и «Крипта») игры. В них геймеры получали слишком мало золота и наград за потраченное в Mortal Kombat время.

Также ранее разработчики из NetherRealm анонсировали последнего игрового персонажа для Mortal Kombat 11. Им стала Фрост, ученица Саб-Зиро. Она киборг, умеющий (как и её учитель) использовать магию льда во время боя. Особое Fatality Фрост, в отличие от других персонажей, не убивает противника, а превращает его в киборга.

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