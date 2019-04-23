Москва, , 13:14 — REGNUM

Более 10 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen подлежат возврату в России из-за дефекта крепления стекла задней двери. Об этом сообщает 23 апреля пресс-служба Росстандарта.

Автомобили в количестве 10 335 экземпляров отзывает компания «Пежо Ситроен Рус», представляющая в РФ французского автопроизводителя Peugeot-Citroen. Речь идет о моделях Citroen C1 и Peugeot 107, реализованных с февраля 2006 по август 2015 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является клеевое крепление стекла задней двери, которое может не обеспечивать прочности сборки», — говорится в сообщении.

Специалисты проверят стекло задней двери и при необходимости приклеят петли к стеклу.

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Кроме того, 32 автомобиля Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Spacetourer и Jumpy, проданные с августа 2017 года по октябрь 2018 года, отзываются из-за дефекта креплений задней подвески. Один экземпляр Peugeot Traveller, реализованный в апреле 2018 года, подлежит отзыву из-за проблем с креплением рулевого механизма.

Владельцев машин проинформируют о необходимости ремонта, который для них будет бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно об отзыве в России 52 тыс. автомобилей Subaru. Ряд моделей отзывают из-за угрозы разрушения клапанной пружины двигателя и проблем с газообразным силиконом, который может проникать в корпус выключателя стоп-сигналов и приводить к нарушению проводимости.

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