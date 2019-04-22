Subaru отзывает более 52 тысяч автомобилей в России

Москва, , 18:08 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Subaru на российском рынке ООО «Субару Мотор» объявил об отзыве более 52 тысяч транспортных средств. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Росстандарта.

В частности, отзыву подлежат 12 723 автомобиля Subaru Impreza (G4), XV (G4), Forester (SH / SJ) и BRZ (ZC), реализованных в 2012—2014 годах. Причиной отзыва авто названо «возможное усталостное разрушение клапанной пружины двигателя моделей FB20 и FA20».

Кроме этого, отзыву подлежат 39 320 автомобилей Subaru Impreza, WRX, WRXSTI (G3), XV (G4) и Forester (SJ), реализованных в 2009—2016 годах.

«Причиной отзыва транспортных средств является газообразный силикон, который потенциально может попасть в автомобиль с различными потребительскими товарами (кондиционер для белья, влажные салфетки, дезодорант, спрей для волос, крем для рук, солнцезащитный крем, антистатический спрей, косметика, смазки и так далее), может проникать в корпус выключателя стоп-сигналов и приводить к нарушению проводимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отзываемых автомобилях бесплатно для автовладельцев будут проведены необходимые ремонтные работы.