Amazon Alexa сможет отвечать на вопросы о правительстве Великобритании

Лондон, , 12:18 — REGNUM Пользователи «умной колонки» Amazon Alexa и устройств с Google Assistant теперь смогут с их помощью получить в Великобритании при необходимости правительственную информацию. Об этом 21 апреля сообщил портал Engadget.

В базы сервисов была добавлена информация с 12 тыс. страниц правительственного сайта Gov.uk. К примеру, пользователи смогут получить ответ как на простые вопросы, например, о выходных и рабочих днях правительственных служб, так и на более сложные, вроде вопроса о том, как получить паспорт.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания LG начнет продавать в России беспроводную «умную колонку», получившую функцию голосового помощника «Алиса» от «Яндекса». 19 апреля 2019 года компании подписали стратегический меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.

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