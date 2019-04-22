Пекин, , 09:00 — REGNUM

Китайский высокотехнологический гигант компания Huawei отчиталась о росте выручки на 39% в первом квартале 2019 года, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

Как стало известно, выручка компании Huawei за первый квартал 2019 года достигла 179,7 млрд юаней (около $26,8 млрд), что на 39% выше, чем за тот же период 2018 год. Маржа чистой прибыли за первый квартал составила около 8%, что существенно выше, чем за первый квартал 2018 года, отмечает издание.

Отметим, что китайский гигант Huawei стремительно развивается на рынке высокотехнологичной продукции и оборудования вроде сетей связи пятого поколения и смартфонов. Аналитики считают, что уже в 2019 году компания обойдет южнокорейскую компанию Samsung по продажам смартфонов.

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