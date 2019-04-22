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Назван самый популярный автомобиль среди моделей Renault в России

Техника

В марте 2019 года его приобрели 3549 автолюбителей

Москва, 22 апреля 2019, 10:24 — REGNUM  Седан Logan стал самой продаваемой моделью среди машин бренда Renault в марте 2019 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Седан Logan в марте приобрели 3549 автолюбителей. Стоит отметить, что рост продаж седана в марте 2019 года вырос на 11% по сравнению с мартом 2019 года. Вторую строчку в рейтинге Renault занял кроссовер Duster. За март реализовано 3536 единиц этого авто. Однако эта модель продемонстрировала спад в 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Замыкает тройку хэтчбек Sandero — 2988 проданных машин (-4%). Объем продаж всех моделей Renault в марте составил 13 051 авто. Это на 7% меньше, чем за март 2018 года. По данным Ассоциации европейского бизнеса, доля марки в российском рынке в марте 2019 года составила 7,5%.

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