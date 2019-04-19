Renault приступает к испытаниям новой зарядной системы для электрокаров

Булонь-Бийанкур, Франция, , 12:09 — REGNUM Компания Renault Groupe планирует начать испытания реверсивной зарядной системы Vehicle-to-grid в Нидерландах и Португалии. Об этом сообщается на сайте Autoua.net.

Целью испытаний является оценка потенциальной доходности использования новой технологии. По замыслу инженеров и экономистов компании, с использованием бортового реверсивного зарядного устройства, стоимость зарядных терминалов значительно снизится.

С помощью реверсивной подзарядки можно будет регулировать расход и восстановление заряда батареи электрокара. Так, в период пиковой нагрузки электрокары смогут отдавать электроэнергию в сеть, а когда объем поставок электроэнергии превысит спрос — зарядка авто будет осуществляться с максимальной мощностью.

Компания планирует, что в течение 2019 года в Европе будут введены в эксплуатацию 15 электрокаров Zoe с поддержкой технологии подзарядки Vehicle-to-grid.

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