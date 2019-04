В топ-20 лучших смартфонов первое место заняла модель от OnePlus

Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Эксперт издания Business Insider составил топ-20 лучших смартфонов, которые сегодня присутствуют на рынке. Рейтинг был опубликован на портале 21 апреля.

Первое место автор отдал OnePlus 6T, в первую пятерку вошли Galaxy S10e, iPhone XR, Galaxy S10 Plus и Galaxy S10. Во вторую половину топ-10 вошли: Google Pixel 3 and Pixel 3 XL, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и iPhone XS Max, Samsung Galaxy S9 Plus, iPhone X.

Далее в рейтинге идут iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S9, Huawei Mate 20 Pro, iPhone 8 и Razer Phone 2. Замыкают список LG V40, Apple iPhone 7 и 7 Plus, Moto G7, LG G8 и BlackBerry Key2.

Напоним, смартфон OnePlus 6T, занявший в рейтинге первое место, поступил в продажу 6 ноября 2018 года. Производитель представил эту модель 29 октября 2018 года. Устройство оборудовано дисплеем AMOLED FHD+, процессором Snapdragon 845, аккумулятором емкостью 3700 мАч и двумя камерами (16 и 20 мегапикселей).

